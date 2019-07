LE FOTO ESCLUSIVE AVERSA. Completamente distrutto il ristorante Don Salvatore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ritorniamo ad occuparci dell’incendio al ristorante DON SALVATORE, di via Casalegno angolo via Moro: è giallo sulle cause. Ieri intorno alle 12 circa si è sviluppato un vasto rogo all’interno dell’attività di ristorazione, che era interessata da alcuni lavori di ristrutturazione (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO DI IERI). Le fiamme, hanno in poco tempo avvolto completamente l’interno dello stesso, annientando tutto ciò che era contenuto, arredamento, oggetti, struttura, come mostrano le foto che pubblichiamo in esclusiva.

Le fiamme hanno divorato l’immobile e il fumo nero e intenso che si è sviluppato ha destato grande paura tra i residenti della zona, immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto ad intervenire per primi i volontari della Protezione civile di Aversa, che si trovavano nei pressi del Palazzetto dello Sport, poco distante, che hanno iniziato a mettere in sicurezza la zona, e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa, che hanno dovuto lavorare incessantemente e alacremente per domare le fiamme.

Un plauso è giunto dall’intera cittadinanza per il coraggio e l’impegno dei volontari della Protezione civile. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le reali cause di tale evento. Secondo indiscrezioni si potrebbe trattare di un cortocircuito elettrico, visto che vi erano i lavori di ristrutturazione in corso, inoltre, sentito il titolare, non si tratterebbe di una ritorsione derivante da richieste estorsive, ma al momento nessuna pista è esclusa. I danni sono davvero ingenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.