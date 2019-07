LE FOTO AVERSA. Incendio in un ristorante di via Casalegno

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Vasto e grave incendio in un ristorante di Aversa, in via Casalegno. In questo momento sono a lavoro i vigili del fuoco di Aversa, per domare l’incendio che sta divorando l’esercizio commerciale di ristorazione, il fumo nero sta oscurando l’intero cielo cittadino, panico e paura tra i residenti della zona, che avvistato le fiamme. Allertati i soccorsi, sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio.

Secondo indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un corto circuito, ma al momento nessuna pista è da escludersi, potrebbe anche avere un’origine dolosa. Saranno gli inquirenti a stabilire l’esatta natura del rogo.

Secondo le prime indiscrezioni, il ristorante Don Salvatore, di via Aldo Moro angolo via Casalegno, è interessato da tempo a dei lavori di ristrutturazione, e probabilmente un errore di qualche operaio o un corto circuito, dato il caldo, potrebbero aver innescato l’incendio che in poco tempo si è esteso, tanto che sono tutt’ora a lavoro sul posto per domare le alte e vaste fiamme. Al momento però nessuna ipotesi è da escludersi. Seguono aggiornamenti.