LE FOTO ESCLUSIVE. Spettacolare salvataggio a MONDRAGONE. 5 bagnini salvano tre donne dal mare mosso

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Emanuele Vitti Romano, Emilio Corvino, Nando Cacace, Michele Sciorio, Abdou. Sono questi i nomi dei bagnini intervenuti in un ennesimo salvataggio a mare avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17.30, quando sono state tratte in salvo tre donne di origini ucraine.

Un salvataggio difficoltoso a causa anche del mare molto mosso, come ci ha raccontato Emanuele Vitti Romano del lido “Marinella”, uno dei primi a tuffarsi in acqua e a mettere in salvo il bagnino Abdou del lido “Corallo”, che stremato dalla fatica, non riusciva più a nuotare.

Sono poi giunti ulteriori soccorsi dal lido “Aurora” e dal lido “Camel”. A fatica i bagnini sono riusciti su di un pattino a portare a riva le tre donne che prima dell’arrivo dei soccorsi, hanno necessitato di manovre di rianimazione. Sul posto sono giunte poi due ambulanze del 118 di Mondragone che hanno trasportate le due giovani ucraine, alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Durante il salvataggio è rimasto ferito alla schiena il bagnino Emanuele, medicato sul posto.

Spesso l’incoscienza umana porta a mettere a rischio la propria vita e quella degli altri, come è accaduto oggi pomeriggio. Se ci sono dei divieti di balneazione, questi vanno assolutamente rispettati perché non sempre le storie hanno un lieto fine.