LE FOTO. Esplode bombola di gas, forte boato e fiamme alte: evacuate le abitazioni

L’esplosione all’interno di un capannone che ha ospitato nel tempo un’officina di fabbro ormai in disuso

PIETRAVAIRANO – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano unitamente a due autobotti della sede centrale del Comando di Caserta sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 20:00, a Pietramelara per un incendio divampato in zona Taverna nei pressi dell’ufficio postale, all’interno di un’ officina di un fabbro in disuso da tempo. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante, le fiamme divampate nella struttura hanno causato l’esplosione di una bombola di gas con conseguenti danni alle abitazioni vicine. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri di alcune abitazioni vicine creando molti disagi alla popolazione residente che è stata costretta ad evacuare le case. L’incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del capannone.

