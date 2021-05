CANCELLO SCALO – Una bombola di gas esplosa ha provocato incendi ai container che ospitano alcuni extracomunitari, che abitualmente ci dormono dentro. E’ successo in via Napoli, non lontano dal bar Chersoni. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Caserta, munita di una autobotte e, contemporaneamente, i carabinieri della locale Stazione e personale del 118.