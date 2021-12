LE FOTO. Incendiano rifiuti nel deposito di una ditta edile, in due finiscono nei guai

SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà, un 59enne ed un 68enne di Santa Maria a Vico, titolari di una ditta di costruzioni edili, ritenuti responsabili di attività di gestione rifiuti non autorizzata. I militari dell’Arma, in un’area privata di pertinenza della ditta ed adibita a deposito di materiali di risulta della lavorazione edilizia, hanno rinvenuto rifiuti in plastica, materiali ferrosi e residui meccanici. Nella circostanza i carabinieri hanno anche constatato l’abbruciamento di legna usata per i ponteggi edili.

L’area, di circa 1000 mq. è stata sottoposta a sequestro penale.