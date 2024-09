LE FOTO. Incendio al vano motore, auto distrutta dalle fiamme

Questa mattina poco dopo le 12:00 nei pressi del centro commerciale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CASAPULLA – I vigili del fuoco del distaccamento di Aversa sono intervenuti, questa mattina, a Casapulla nel pressi del centro commerciale Apollo.

Una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento, è stata completamente avvolta dalle fiamme partite dal vano motore, probabilmente a causa di un guasto, fortunatamente senza alcuna conseguenza per il proprietario