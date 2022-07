SAN NICOLA LA STRADA – Schianto, ieri sera, alla rotonda di San Nicola La Strada lungo viale Carlo III. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono state due auto. Tre i feriti fortunatamente sembrerebbe nessuno in condizioni gravi. Si tratta di due ragazze di 26 e 24 anni e di un 32enne originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone di Francolise