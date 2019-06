LE FOTO. Incidente mortale lungo la provinciale. Muore 40enne

SAN MARCELLINO (Christian e Lidia de Angelis)– Terribile, altro incidente mortale, perde la vita un 40enne di San Marcellino. Stamani intorno alle 11:50 lungo la trafficatissima strada Trentola/Ischitella, all’ altezza del distributore di carburanti Fabozzi, si è verificato un terribile incidente. Si sono scontrate due vetture, un suv Range Rover nero e una Fiat 600 di colore rosso come mostrano le foto che pubblichiamo, a bordo della quale viaggiava la vittima, deceduta a causa dell’impatto.

La vettura del 40enne è finita con lo schiantarsi contro il Suv, poi l’auto si è accartocciata e l’uomo, forse sbattendo la testa contro il parabrezza, ha riportato gravi lesioni, è deceduto sul posto, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono giunti sul posto i carabinieri della locale stazione, la polizia municipale di Trentola, per effettuare i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente e due carroattrezzi per portare via le auto. L’automobilista del suv è solo lievemente ferito, ma non è in pericolo di vita. Il magistrato di turno della Procura di Napoli Nord e il medico legale hanno disposto, pare, l’autopsia sul corpo del 40enne.