LA FOTO. Inferno sull’Appia. A fuoco un intero vivaio

SESSA AURUNCA – Ci è appena giunta in redazione, la notizia di un terribile incendio, divampato nella notte appena trascorsa, in un vivaio di Sessa Aurunca sulla strada statale Appia, al numero 160. I danni sono ingenti, dato che le fiamme hanno interessato serre e mezzi agricoli, andati completamente distrutti. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Teano con un’autobotte inviata da Caserta, mentre i carabinieri del Niat indagheranno sulle cause del rogo che, al momento, restano poco chiare.