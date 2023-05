LE FOTO. LA STRADA MAESTRA si ferma in via Ruggiero: voragine nell’asfalto e una transenna… di ultima generazione

Ieri le strade allagate per la pioggia, oggi le buche che stanno lì da secoli.

CASERTA. Ieri vi abbiamo mostrato il tombino divelto in via Medaglie d’Oro e le strade allagate dopo la pioggia del pomeriggio. Oggi altre foto, indicative dello stato in cui versano le strade di Caserta. Stavolta siamo in via Eleuterio Ruggiero, dove la buca “fedele nei secoli” resta lì imperterrita ma, probabilmente, invisibile agli occhi di chi dovrebbe provvedere a ripararla. Un pericolo per tutti: automobilisti, ciclisti, scooteristi, pedoni. Eppure nessuno, a Palazzo Castropignano, fa nulla. Nessuno pensa di inviare degli operai per coprire quello scempio.

Da sottolineare anche la vera e propria opera d’arte che vi è stata posta sopra: una transenna di ultima generazione, anche lei ormai “cara” ai tanti che la guardano (non certo gli amministratori casertani, però). Della transenna è rimasto solo il telaio e per “chiuderla” hanno ben pensato di metterci delle strisce bianche e rosse.

Che vergogna. Che vergogna abitare in una città ridotta in tal modo. Che vergogna avere un sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali che assolutamente hanno dimenticato che la loro prima missione è fare gli interessi dei cittadini, non i propri interessi. I casertani meritano di meglio, anche se poi, quando sono chiamati alle urne, dimenticano il passato e rivotano gli stessi che hanno ridotto la città in questo modo.