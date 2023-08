LE FOTO. Ladri a bordo di una Maserati beccati in pieno giorno

LUSCIANO – Sono intervenuti in pieno giorno sabato, ieri, i carabinieri nell’area di confine tra Parete e Lusciano, in via Di Vittorio, a pochi passi dalla Villa dei Cedri.

I militari sono stati chiamati da un passante che hanno notato un gruppo di malviventi a bordo di una Maserati intenti ad entrare all’interno di un’abitazione.

Le urla del cittadino residente in zona ha provocato il cambio di programma dei malviventi, sostanzialmente costretti ad andar via per evitare di essere beccati.

Come detto, i carabinieri si sono immediatamente recati sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti e cercare di capire se ci sono immagini di videosorveglianza utili alle indagine, magari catturate dalle telecamere nei dintorni.