LE FOTO. Ladri catturati. Hanno rischiato il linciaggio della folla

VILLA DI BRIANO – I malviventi arrestati dai carabinieri a Villa di Briano (CLIKKA E LEGGI) hanno rischiato il linciaggio della folla. C’erano infatti tanti cittadini sul posto, stanchi dei continui colpi. Il sindaco Luigi Della Corte ha ringraziato i protagonisti dell’operazione: “Grazie come sempre a Mma Francesco Di Chiara intervenuto in modo tempestivo per bloccare uno dei tre ladri. Doveroso ringraziare anche il nostro concittadino, Il carabiniere Luigi Phil Di Mauro, e le guardie giurate dell’istituto di Vigilanza HERMES, fondamentale anche il loro contributo per l’arresto dei 3 malviventi.

Questo ci fa capire che non siamo soli e che le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul nostro territorio, consapevoli però che resta fondamentale la collaborazione di tutti. Quindi se osservate qualche macchina sospetta oppure dei movimenti di personaggi sospetti segnalate tutto senza esitare.”