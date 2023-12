Amara sorpresa per i proprietari al loro rientro

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Appartamento svaligiato a Natale, amara sorpresa per i proprietari. Durante la serata di festa i ladri hanno fatto visita ad un appartamento di via Viola a Lusciano mettendo tutto a soqquadro e portando via ciò che vi era di valore. Al rientro i proprietari hanno fatto l’amara scoperta.