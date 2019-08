LE FOTO. Le case del mare con fogne abusive ed elettricità a “scrocco”: denunciate 20 persone

CELLOLE (red.cro.) – Operazione della polizia municipale in quel di Pantano che ha portato a scoperte e denunce. Sono stati rinvenuti, come già denunciato da CasertaCe molto tempo fa, allacci abusivi alle forniture elettriche, idriche e sversamento illecito di liquami in canali consortili.

Sono state denunciate persone 20 denunciate, provenienti da Cesa, Marcianise e Napoli. Attraverso i contatori delle abitazioni condonate, si riusciva, con allacci irregolari, a rifornire di elettricità altre case, stavolta abusive in quanto costruite in zona vincolata paesaggisticamente. La fogna improvvisata, invece, era costituita da vasche imhoff non autorizzate e prive di formulari per lo smaltimento oppure, in alcuni casi, lo scarico dei liquami avveniva direttamente nei canali consortili limitrofi.