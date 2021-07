LE FOTO. L’hub vaccinale di TEANO continua la somministrazione. Sempre più frequenti i turni pomeridiani

TEANO – (Pietro De Biasio) Al centro vaccini di Teano si procede a passo spedito nella campagna vaccinale. Sono state circa 600 le dosi del vaccino anti Covid somministrate nella giornata di ieri che ha registrato anche una importante novità presso il centro sidicino per cui si è speso molto il Sindaco Dino D’Andrea sostenuto dalla sua amministrazione.

La campagna di immunizzazione del centro drive in sulla Collina di S.Antonio continuerà a mantenere un andamento sostenuto per assicurare prime e seconde dosi e potrà con l’arrivo di nuove forniture e nuove esigenze, assicurare più frequentemente anche il turno pomeridiano almeno fino alle ore 22.00 proprio come avvenuto nei giorni scorsi o nella giornata di ieri. L’hub vaccinale di Teano nasce grazie alla collaborazione tra l’Esercito, l’Aeronautica militare e l’Asl di Caserta.

La struttura è coordinata dal tenente medico Paolo Iarrobino (responsabile del gruppo). Questo il suo staff: Maresciallo Marika Sposito (esercito), Maresciallo Raffaella Cipullo (esercito) e Maresciallo Teresa Visconte (aeronautica). Fondamentale la partecipazione di numerose associazioni e volontari che si stanno impegnando moltissimo per garantire agli utenti un servizio di qualità come la Protezione Civile, la Croce Rossa e gli scout della Zona Agesci Volturno. Infine, non possiamo non citare chi per la popolazione teanese ha assurto ormai al ruolo di simbolo alla lotta del Coronavirus ovvero Antonio Boragine e Pasquale Cipriano i due infermieri dell’Asl che si sono distinti per l’impegno e l’altruismo dall’inizio della pandemia.