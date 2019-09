LE FOTO. L’INIZIATIVA. Dall’europarlamentare della Lega Valentino Grant, la prima firma stamattina contro il governo dell’invasione degli immigrati e delle tasse

Valentino Grant primo firmatario in provincia di Caserta della petizione contro il governo delle tasse e dell’invasione promossa dalla Lega e da Matteo Salvini.

Grant è stato il primo sottoscrittore della raccolta firme presso la Sezione di Marcianise, tra numerosi tesserati e simpatizzanti di Marcianise e dei comuni limitrofi che erano in sede per partecipare all’iniziativa.

“Alla sottoscrizione che continuerà anche domani – ha affermato l’eurodeputato Valentino Grant – sarà possibile firmare a sostegno dell’azione politica di Matteo Salvini, per l’abbattimento delle tasse e con la flat tax al 15%; per promuovere lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture; per un serio contrasto all’immigrazione clandestina con la chiusura dei porti; per la sicurezza dei cittadini sostenendo e rafforzando la presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine; per l’incremento delle risorse a favore dei Comuni virtuosi da utilizzare per strade, scuole ed edifici pubblici”.

“Sono molto felice – ha aggiunto Grant – di aver sottoscritto l’iniziativa del partito nella sezione di Marcianise, tra gli amici di sempre ai quali auguro buon lavoro“.