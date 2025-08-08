LE FOTO LIVE. AVERSA. Picchiato ladro in strada: ruba il cellulare a un venditore di zucchero filato
8 Agosto 2025 - 23:09
AVERSA – Un tentativo di furto si è trasformato in una rissa nel centro di Aversa questa sera. Un cittadino marocchino avrebbe sottratto il cellulare a un ambulante che vendeva zucchero filato in via Roma, scatenando la reazione del venditore e di alcuni passanti.
Secondo le prime testimonianze, il ladro è stato prima rincorso e aggredito, poi bloccato da un vigile urbano aversano che, pur non essendo in servizio, è intervenuto per sedare la lite.
Al momento si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e formalizzare la denuncia.