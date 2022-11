CASERTA. LE FOTO. Lotta al parcheggio selvaggio in via Ferrarecce, carro attrezzi in azione

Sul posto la polizia municipale e due carro attrezzi

CASERTA – Via Ferrarecce, a Caserta, nel caos a causa del parcheggio selvaggio, carro attrezzi in azione. La strada per la sua vicinanza al centro è spesso ritrovo di macchine parcheggiate abusivamente creando disagi ai residenti e alla circolazione. Il punto più nevralgico è quello nei pressi dell’ufficio postale dove per altro la carreggiata si restringe completamente. Da come si vede dalle foto che alleghiamo in calce all’articolo sul posto la polizia municipale e due carro attrezzi impegnati nella rimozione forzata di diversi mezzi.