LE FOTO. MADDALONI. Cade in strada e si ferisce: ambulanza sul posto

E’ accaduto questa mattina in via San Francesco d’Assisi

MADDALONI – Grande spavento, questa mattina, in via San Francesco d’Assisi, nei pressi della biblioteca a Maddaloni. Una donna, molto probabilmente a causa del basolato, non ancorato, è inciampata cadendo rovinosamente a terra e impattando con il volto al suolo. A prestare un primo soccorso i concittadini che transitavano in zona fino all’arrivo dei sanitari del 118.