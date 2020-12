LE FOTO MADDALONI. Cade un calcinaccio, ferito il direttore della Banca di Credito Popolare

MADDALONI – Il vento fortissimo che sta tirando in queste ore sta creando molti problemi. Come spesso capita in queste circostanze, i palazzi diventano una fonte di pericolo.

A Maddaloni Un calcinaccio si è staccato da un palazzo. È successo in via San Francesco d’Assisi.

Proprio lì insiste la sede della Banca di Credito Popolare. Il calcinaccio ha ferito il direttore della stessa, che passava di lì ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Caserta più un’autoscala.