LE FOTO MADDALONI. “Giustizia e Misericordia”. A 30 anni dalla presentazione del disegno di legge di Gaetano Vairo, sala esaurita per il convegno patrocinato dalla Camera dei Deputati

MADDALONI – Grandissima affluenza al convegno svoltosi nei giorni scorsi a Maddaloni, a testimonianza di quanto sia ancora forte il ricordo del compianto ex parlamentare della Democrazia Cristiana, Gaetano Vairo. L’evento intitolato “Giustizia e Misericordia” è stato nobilitato da presenze autorevoli della magistratura e dell’avvocato.

Tra gli avvocati, Giovanni Vairo, figlio di Gaetano Vairo. Da lui un toccante ricordo di Don Pietro Farina. “E’ necessario non vedere più giustizia e Misericordia – ha sottolineato Giovanni Vairo – come due termini in antitesi ma come concetti che devono fondersi, c’è bisogno di una giustizia che inglobi la misericordia perché la presunzione di una giustizia che potesse trascendere totalmente dalla misericordia si è rivelata nel corso del tempo fallimentare.”

Don Tonino Palmese, durante il suo intervento, ha evidenziato gli aspetti umano e spirituale di Gaetano Vairo. Ha ricordato quanto e come la fede abbia guidato ed indirizzato ogni momento della sua vita, come politico, avvocato, docente; un vero uomo di fede che ha saputo fare della misericordia il proprio faro.

Giuseppe Ayala ha sottolineato l’equilibrio e l’altissimo senso istituzionale con cui il compianto parlamentare, ha saputo guidare la Giunta durante il periodo di Tangentopoli.

Ha poi parlato della storia della mafia degli ultimi 40 anni, sottolineando la categoria del “pentitismo”.

Infine, Maurizio Gasparri ha raccontato la visione politica e giuridica di Vairo che, già 30 anni addietro, metteva in guardia dalla necessità di una profonda riforma del CSM e dai pericoli della commistione tra magistratura e politica.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 21 NOVEMBRE 1989 DA GAETANO VAIRO