LE FOTO MARCIANISE. Crolla una parte di cornicione nel cortile dell’Anagrafe: tragedia sfiorata. Transennata l’area

Questa mattina, martedì

MARCIANISE – Momenti di paura questa mattina nel cortile attiguo all’Ufficio Anagrafe del Comune di Marcianise, dove una porzione di cornicione si è improvvisamente staccata, precipitando al suolo. Al momento del cedimento, sotto stava transitando una famiglia con una bambina di pochi mesi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il crollo è avvenuto in un cortile di passaggio, abitualmente frequentato da cittadini e dipendenti comunali. “Poteva andare molto peggio”, commentano alcuni testimoni, ancora scossi per l’accaduto.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza: i detriti sono stati rimossi e la zona transennata per impedire l’accesso fino al completamento delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenuti subito il sindaco Antonio Trombetta, il vicesindaco Pasquale Salzillo e i tecnici comunali, che stanno redigendo un verbale per accertare le cause del cedimento e valutare lo stato di sicurezza dell’edificio.