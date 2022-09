Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Marcianise che hanno spento le fiamme e posto la bombola all’esterno dell’abitazione.

MARCIANISE Una bombola di gas ha preso fuoco, pochi minuti fa, nell’abitazione di un condominio in via Carducci, a Marcianise. Immediato รจ stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno portato la bombola all’esterno dell’appartamento e messo in sicurezza le persone.