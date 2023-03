Sul posto gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilievi del caso

MARCIANISE – Incidente in via Diaz a Marcianise, una delle arterie perpendicolari a via Musone. Una Fiat Panda, guidata da una signora, mentre impegnava la strada andava in collisione in una Ford bianca in transito. Nell’impatto le due auto centravano una terza vettura, una Smart, che era parcheggiata. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.