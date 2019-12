SAN PRISCO – Stamattina P.F. maresciallo dei carabinieri è stato aggredito dalla ex moglie. La donna, brandendo una grossa catena, lo ha prima aggredito, poi ha scaricato la sua rabbia sull’auto del militare, provocando una serie di danni, come si vede dalle foto che pubblichiamo. Il fatto si è verificato a San Prisco in via Leonardi 5. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.