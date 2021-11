LE FOTO. Maxi rogo in zona Asi. Indagini in corso per chiarire la dinamica 9 Novembre 2021 - 20:26

GRICIGNANO D’AVERSA – Continua l’opera di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta dell’incendio che è divampato all’interno di un capannone industriale nel comune di Gricignano alle prime luci dell’alba. Sul posto ci sono ancora cinque squadre: tre del Comando di Caserta e due del Comando di Napoli con il supporto di due autobotti , un’autoscala ed il carro autoprotettori. Pronto il cambio per il personale che proseguirà le operazioni di spegnimento per tutta la notte. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando provinciale di Caserta per le indagini del caso, volte a chiarire le dinamiche dell’incendio.