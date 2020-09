LE FOTO. Modelle seminude in vetrina come in Olanda per l’inaugurazione di un negozio: traffico in tilt e folla di maschietti ingrifati. Scoppia la polemica ad AVERSA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Qualche sera fa, l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento in via Roma ad Aversa ha destato non poco scalpore in città. Nelle tre grandi vetrine che danno sulla trafficata via, sei modelle, due per ogni vetrina, in perizoma, e reggiseno e munite di mascherine, come manichini, erano esposte in vetrina. Ma anziché essere immobili, ballavano in maniera sexy, attirando l’attenzione dei numerosi passanti sia a piedi che in auto.

Si è subito creata una gran folla di curiosi, uomini di ogni età, e una gran nube di critiche, sia per il fatto che tale iniziativa, seppur strategica a livello di marketing, è sembrata di cattivo gusto, in considerazione del fatto che su quel tratto di strafa passeggiano anche bambini con i genitori, sia perché si è creato un assembramento di gente. Inoltre, in molti hanno sottolineato come ancora oggi le donne siano utilizzate come oggetti sessuali, senza rispetto per la dignità di un genere che sta lottando da secoli per un’equiparazione con l’altro sesso che pare ancora distante

.