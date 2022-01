LE FOTO. MONDRAGONE. Anziana donna non risponde ai familiari, arrivano i vigili del fuoco e…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Notte di “fuoco” quella appena trascorsa per un

equipaggio del 118 di stazionamento a Mondragone per i numerosi interventi che ha dovuto gestire. Tra le tante richieste di soccorso pervenute al centralino della sala operativa di Caserta, anche quella di una cittadina preoccupata del fatto che la madre anziana non rispondesse più al telefono e dunque irreperibile. Erano appena trascorse le 3.30 delle prime ore del mattino, quando oltre all’ambulanza, in via Razzino arriva anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale. I caschi rossi si sono arrampicati fino al secondo piano della palazzina, entrando dalla finestra del balcone, raggiungendo la donna che beatamente dormiva nel suo letto e che dopo essere stata svegliata, ha faticato non poco a capire cosa stesse accadendo. Una storia finita per fortuna a lieto fine e che riportiamo affinché si possa ben comprendere quanto sia difficile per le forze dell’ordine, per gli operatori sanitari, dover assegnare una priorità a tutte le emergenze che si sovrappongono. Questo accade perché il personale chiamato ad operare non è in numero sufficiente a coprire un territorio vasto come quello del Litorale Domizio. Ciò nonostante, tra mille difficoltà, si cerca di salvare quante più vite umane possibili.