LE FOTO. MONDRAGONE. Bambino di 6 anni investito da un’auto in corsa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Erano le 21.20 di questa sera quando un bambino di circa 6 anni, a passeggio con la mamma ed il fratellino è stato investito in via Giardino. Immediati i soccorsi dei passanti e dell’automobilista, subito fermatosi, che hanno allertato le forze dell’ordine ed il 118 giunto da Castel Volturno. Il bimbo è stato trasportato All’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca e per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Al vaglio dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone tutti gli accertamenti del caso per risalire alla dinamica dell’incidente.