LE FOTO MONDRAGONE. Emergenza CORONAVIRUS. Donate uova di cioccolato alle famiglie bisognose

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questo momento di grave crisi economica e sanitaria, servono gesti concreti per sostenere le famiglie in difficoltà. Una rete di solidarietà che vede la collaborazione delle Istituzioni, della Chiesa, degli imprenditori, dei liberi professionisti, dei Servizi Sociali e di cittadini comuni. E sono tante le persone che hanno già risposto alla richiesta di aiuto di coloro che, a causa del virus, non hanno più un lavoro e non sanno come mettere il piatto a tavola ed affrontare il pagamento delle bollette e dei canoni di locazione.

Anche la Caritas di Mondragone scende in campo, attraverso Sua Eccellenza, Monsignor Orazio Francesco Piazza e Don Osvaldo Morelli, sacerdote della chiesa di “San Rufino”, per regalare una “dolce” carezza a tutti i bambini. L’ Antica Distilleria di Andrea Petrone, ha consegnato nella giornata di oggi, 100 kg di cioccolata tra ovetti e uova dei brand Lindt e Caffarel.

“La nostra azienda – afferma Andrea – ha subito risposto all’appello della Caritas Diocesana per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Tra l’altro, come gesto di solidarietà verso gli altri commercianti che non hanno la nostra stessa possibilità di rimanere aperti durante le feste pasquali, abbiamo deciso di abbassare le serrande. In questo momento di grave crisi economica è giusto rimanere uniti, sperando di tornare al più presto, alla normalità“.

La grande generosità dei mondragonesi ha permesso di rispondere a situazioni di emergenza, prima ancora dell’arrivo degli aiuti dello Stato, e ognuno sta dando quel che può. Piccoli e grandi gesti, perché nessuno deve sentirsi solo.