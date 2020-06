LE FOTO MONDRAGONE. Salvatore Di Rienzo compie 100 anni. E’ festa grande in famiglia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un secolo di vita per Salvatore Di Rienzo, il nonnino mondragonese nato il 19 giugno del 1920 e che oggi taglia un traguardo importantissimo. Per l’occasione i suoi familiari gli hanno organizzato una bellissima festa di compleanno immersa nell’atmosfera della meravigliosa isola di Ischia, dove si sono riuniti attorno a lui, figli, nipoti, pronipoti e amici, anche se manca purtroppo la sua compagna di vita, Lucia Di Maio, presa in sposa nel 1952, dalla quale ha avuto due splendidi figli. Una vita lunga 100 anni, caratterizzata da eventi dolorosi, come la perdita della sua amata moglie, e l’aver combattuto la seconda guerra mondiale, per poi essere catturato dai nemici e liberato dopo tre anni di prigionia, fino all’esperienza di sopravvissuto al violento bombardamento dell’isola di Pantelleria, avvenuto il 9 maggio 1943.

Di quel giorno Salvatore ha un ricordo molto nitido. Ci ha infatti raccontato che mentre avveniva il bombardamento, si trovava in bagno a radersi la barba. Ma la sua vita è stata costellata anche da eventi lieti che gli hanno fatto amare ancora di più la sua esistenza. Un uomo d’altri tempi dunque, dedito alla famiglia e al lavoro. “Generazione di fenomeni” direbbe qualcuno, che possono solo essere da esempio per i giovani di oggi.



Presenti simbolicamente all’evento anche l’ Amministrazione Comunale di Mondragone ed il Sindaco Virgilio Pacifico, che hanno donato al festeggiato, due bellissime targhe ricordo.Anche noi di casertace porgiamo a nonno Salvatore, i nostri più sentiti auguri di buon compleanno.