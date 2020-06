LE FOTO MONDRAGONE. Si teme il focolaio di CORONAVIRUS. Decine di operatori dell’asl con i vigili urbani hanno iniziato l’operazione di tamponi a tappeto

MONDRAGONE – Era inevitabile che succedesse e ieri l’avevamo facilmente preventivato, quando, dopo aver dato in larga esclusiva la notizia della positività della mamma partoriente e, col passare delle ore, del marito, del neonato venuto alla luce, abbiamo anche individuato nella particolare situazione sociale e logistica dei famosi e famigerati palazzi Cirio un ulteriore elemento di rischio in considerazione del numero sicuramente cospicuo di persone, soprattutto di nazionalità bulgara che li abitano, e anche in relazione ad una promiscuità che spesso e volentieri li trasforma in una vera e propria bomba sociale.

Dunque, i contagiati, uno dei quali ricoverato nel reparto covid di Maddaloni, sono venuti a contatto, nelle scorse settimane con parecchie persone. Dunque, già da ieri sera sono scattate le misure di sicurezza per garantire l’isolamento, e stamattina, come si può vedere dalle foto che pubblichiamo in esclusiva, il personale dell’asl, che indossa tenute ad altissima sicurezza, coadiuvato dai vigili urbani di Mondragone, ha iniziato l’attività di verifica epidemiologica, sottoponendo a tampone tutte le persone che in qualche modo si sono relazionate alla coppia.

Il discorso potrebbe poi aprirsi ad ulteriori indagini qualora risultasse qualche altra positività. Il contagio, infatti, si sa, è una cosa difficile da debellare, proprio per l’effetto domino che lo connota.

Vi terremo informati sull’evoluzione dei fatti.