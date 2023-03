LE FOTO. MONDRAGONE. Street food in sosta selvaggia con la “benedizione” del Comune. La diretta video

In calce all’articolo la diretta video

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Lascia davvero perplessi quanto accaduto quest’oggi sul lungomare nord in zona fiumarella, il tutto ripreso da una diretta Facebook andata in onda a partire dalle 15.00 circa, dove alcuni residenti hanno denunciato la presenza nell’area pedonale, di un furgoncino street food. Sotto accusa una delibera, la numero 20, datata 16 aprile 2023 in cui il comune di Mondragone autorizza un’ambulante in alla sosta “selvaggia” del proprio furgoncino, per la somministrazione di cibo e bevande, in un luogo dedicato alle passeggiate ed al relax dei cittadini. Selvaggia perché il proprietario del furgoncino provvederebbe ogni volta a rimuovere i paletti di ferro che mostriamo nelle foto per poi ripristinarli a fine serata abbandona la sua postazione.

è proprio un testimone oculare ad aver raccontato le modalità attraverso cui il furgoncino sarebbe entrato nelle sere scorse, all’interno dell’area pedonale facendosi spazio tra due pesantissimi pali di ferro messi a recinzione dell’isola.

questo punto ci chiediamo come sia stato possibile rilasciare una sorta di autorizzazione in un luogo tra l’altro accessibile solo alle auto dei residenti. Per cercare di comprendere meglio la questione e di far rimuovere i due pali divenuti pericolosi per la incolumità pubblica, abbiamo chiesto l’ausilio di una pattuglia della municipale, che giunta sul posto, ha provveduto a raccogliere la testimonianza di uno dei residenti che coraggiosamente ha raccontato quanto accaduto in questi giorni, appellandosi tra altro, al buon senso del Primo Cittadino Francesco Lavanga affinché possa risolvere nei migliori dei modi l’intera faccenda.