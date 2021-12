LE FOTO MONDRAGONE. Un abete addobbato dai bambini. L’iniziativa di sensibilizzazione sull’autismo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità ed in occasione della “festa degli alberi” oggi, 3 dicembre 2021, il “Centro Terapie Tirreno” del dott. Giovanni Burrelli e “Terzo Circolo Didattico” di Mondragone hanno organizzato un evento socio-educativo per sensibilizzare gli alunni verso l’autismo e favorire l’integrazione scolastica. “Un abete per l’autismo”, il tema principale della giornata: i bambini hanno addobbato con delle palle di colore blu, degli abeti donati dal dott. Burrelli.

Alla manifestazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura M. Viola anche in rappresentanza del Sindaco dott. Virgilio Pacifico e la dott.ssa Francesca Dattilo, funzionario Regione Campania – Ufficio Ambiente, Foreste e Clima.

La scuola ha inoltre avuto il patrocinio dell’UNICEF, grazie alla dott.ssa Emilia Narciso del Comitato provinciale di Caserta. Ad ogni bambino il “CTT” di Mondragone ha donato un panettoncino di Natale accompagnato da una brochure contenente spiegazioni in merito alla efficacia della metodologia ABA, rivolta ai bambini autistici e considerata davvero efficace dalla letteratura scientifica internazionale.