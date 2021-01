LE FOTO. Nonna Teresa compie 100 anni. Paese in festa

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Teresa per i suoi 100 anni. La longeva nonnina di Sant’Arpino Teresa Arena, ieri ha ha compiuto ben 100 anni, la donna, ha festeggiato con la famiglia e il sindaco Dell’Aversana il meraviglioso traguardo di raggiungere il secolo di età.

La donna è convolata a nozze a 25 anni con Giuseppe Lettera da cui ha avuto 8 figli, uno dei quali (il tanto desiderato figlio maschio) venuto a mancare in tenera età e diversi nipoti e poi è anche bisnonna di pronipoti. Teresa, sarta per passione, ha impugnato ago e filo per un’intera vita, gode della presenza di due degli 8 fratelli, rispettivamente di 99 e 92 anni. Autonoma e indipendente, ha cura della sua casa, con orgoglio, come a conservare la sacralità di una dimora dove amore e solidarietà sono stati alla base dell’educazione delle figlie e che tutt’oggi dimostrano nel prendersi cura dell’anziana madre.

Visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo. La cosa più bella e toccante è che la signora pur avendo difficoltà è lucidissima e si è emozionata quando ha capito di aver ospitato esponenti dell’amministrazione comunale a casa sua.

Sono quelle persone che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra e in parte della Spagnola e ha vissuto anche il Covid.

Questo l’augurio del sindaco Dell’Aversana:”Teresa Arena è una cittadina di Sant’Arpino nata il giorno 11 gennaio del 1921. Oggi è il suo compleanno , ha compiuto 100 anni. L’amministrazione comunale le ha fatto omaggio di una splendida targa ricordo in segno di profondo affetto. Ha spento cento candeline, un secolo di vita, un evento straordinario. Con il nostro amato Parroco Don Michele, mi sono recato a casa sua in via De Gasperi per farle gli auguri. Arrivare a 100 anni è un traguardo stupendo, raggiungerli durante questa pandemia da covid è ancora più bello, più emozionante e più significativo. La signora Teresa è madre di ben 7 figlie, Maria Rosaria, Alessandra, Elisa, Tina, Antonietta, Elpidia e Silvana ed è stata un’eccellente sarta. Fra tanti sacrifici ha cresciuto la sua numerosa famiglia in armonia e concordia.La nostra centenaria proviene da una famiglia numerosa, infatti è la prima di 9 fratelli ed ha due fratelli, di 92 e 99 anni! Alla signora Teresa calorosi auguri di lunga vita da parte di tutta la comunità santarpinese con immenso affetto.”