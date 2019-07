LE FOTO. Notte da paura in via Brezza. Le fiamme distruggono il Crazy Horse One

CAPUA – Erano circa l’1:20 della notte appena trascorsa, quando il ristorante Crazy Horse One, sito in via Brezza a Capua è stato avvolto completamente dalle fiamme. Le cause dell’innesco dell’incendio, che hanno completamente distrutto sia il piano terra che il primo piano, sono ancora sconosciute. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco sia del comando provinciale di Caserta, con un’autobotte, che i caschi rossi di Marcianise. Scattate le indagini dei carabinieri sulla natura del rogo.