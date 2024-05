LE FOTO. Parco giochi pericoloso nella villetta di S. Nicola la Strada

La segnalazione delle mamme

SAN NICOLA LA STRADA (DEBORA CARRANO) – Parco giochi pericoloso quello nella villetta in via Le Taglie. Sono alcune delle mamme che hanno segnalato i pericoli che i bambini incorrono giocando nell’area delle giostrine. Il tappetino è rialzato in molti tratti, tanto da costituire una vera e propria insidia per i bambini che corrono senza sospettare alcun pericolo. Ma non solo.

Anche l’altalena ha qualche problema e le mamme si dicono davvero spazientite, perché devono stare attente ad ogni passo dei loro figli tanto da evitare molto spesso di recarsi nello spazio in questione. Quello della manutenzione delle aree verdi e delle aree gioco dedicate ai più piccoli, per quanto affidata ai privati, resta sempre uno degli argomenti più spinosi per l’amministrazione comunale.