LE FOTO. Paura nella notte: crolla palazzina nel centro storico di MONDRAGONE

MONDRAGONE – Tragedia sfiorata, questa notte, in via Campanile nel centro storico di Mondragone. Una palazzina, per cause ancora in corso di accertamento, è crollata. L’immobile è risultato, fortunatamente, essere disabitato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Il crollo ha coinvolto alcune auto parcheggiate in zona ed un furgone. Per motivi di sicurezza di è ritenuto opportuno sgomberare le abitazioni vicine.