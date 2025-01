LE FOTO. PAURA SULLA VARIANTE. Tir perde la copertura per il forte vento e colpisce le auto in strada

Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso

CASERTA – I danni del vento si fanno sentire anche sulla viabilità di Caserta.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio, lungo la Variante Anas, un camion ha perso la copertura, il telo che si trovava sulla parte superiore del mezzo.

Volata via per colpa del forte vento, la copertura in plastica ha colpito diverse auto che seguivano il mezzo pesante.

A quel punto, è stato inevitabile lo stop alle vetture e al mezzo pesante, che hanno trovato sosta all’interno della pompa di benzina New Energy, situata lungo la Variante, tra l’uscita San Clemente e quella di Caserta Saint Gobain.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, giunti sul posto con una gazzella.