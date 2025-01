LE FOTO. Perde il controllo dell’auto e finisce in un burrone, ferita coppia con bimba

La vettura procedeva su un tratto in discesa quando per cause ancora in corso di accertamento il conducente ne ha perso il controllo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO (redazione teanoce.it – email alternativa: [email protected]) – Grave incidente sulla strada di collegamento Teano-Casi biforcazione Casamostra Il sinistro e di poche ore fa. I soccorsi sono entrati in azione non più tardi delle 12.00 di oggi 23 gennaio 2025. Sul posto, temendo si trattasse di una situazione gravissima è stata anche sollevata l’ipotesi di richiedere l’ausilio di un elisoccorso medico da far atterrare nell’area della Fiera Campionaria. Così, poi, non è stato. E hanno agito solo mezzi di terra.

Dalle notizie raccolte sul posto, ad uscire fuori strada e finire nel fondo di una scarpata è stata un’autovettura Mini Cooper con a bordo un’intera famiglia, una coppia di Teano e la loro bambina di pochi anni d’età. La vettura, che procedeva sul rettilineo e in discesa dalla frazione Casamostra verso Teano collina Sant’Antonio, per motivi ignoti sarebbe quindi sbandata e uscita improvvisamente fuori strada, precipitando senza rimedio nel burrone per finire la sua corsa contro un grosso albero a due tronchi.

Il giovane sarebbe riuscito subito dal veicolo capovolto provvedendo a soccorrere, col cuore in gola, la piccola e la compagna. Poi sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Teano e le ambulanze del 118. Per tutti si è reso necessario il trasporto in ospedale. Si parla di contusioni varie e per fortuna non si ha notizia di situazioni fisiche di particolari gravità.

Per i rilievi del sinistro hanno provveduto i Vigili Urbani di Teano, due le pattuglie al lavoro in zona sinistro con agenti e il maresciallo Di Lorenzo. Un brutto incidente, non ci voleva. La città resta col fiato sospeso pensando al reale stato di salute dei componenti della famiglia di Teano, soprattutto per la bambina. La speranza di tutti è che l’incidente resti per tutti, solo un brutto ricordo.