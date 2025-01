LE FOTO. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la vettura in sosta di un noto pizzaiolo casertano

La vettura colpita a sua volta è stata trascinata fino a coinvolgere due altre auto e finire la corsa contro un paletto di ferro. Sul posto i carabinieri di Caserta per i rilievi del caso

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Intorno alle sette di questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla Nazionale Appia in tenimento di Casagiove. Un uomo, a bordo della sua Peugeot, proveniente da Santa Maria Capua Vetere, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato, a tutta velocità, contro un’auto in sosta, del titolare di una nota pizzeria casertana. Quest’ultima vettura a sua volta è stata trascinata fino a coinvolgere due altre auto e finire la corsa contro un paletto di ferro. Sul posto i carabinieri di Caserta per i rilievi del caso. L’automobilista che ha provocato l’incidente è stato sottoposto ai test alcolemici e poi tradotto all’ospedale di Caserta per le cure del caso.