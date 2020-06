LE FOTO. Piombano sulla rotonda del Vialone e si accartocciano sul galoppatoio. In 3 vivi per miracolo

SAN NICOLA LA STRADA – Complice l’alta velocità, intorno all’1 di notte, un’Audi A3, con a bordo 3 ragazzi di una ventina di anni, proveniente dall’Agro Aversano, sono andati a schiantarsi sulla rotonda di viale Carlo III all’incrocio tra San Nicola la Strada e Recale. L’auto è carambolata e si è ribaltata fino a terminare la corsa nel fossato del galoppatoio.

I ragazzi, per fortuna, sono riusciti ad uscire dalle lamiere da soli, feriti, ma vivi. Sul posto è giunto il personale medico del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale a Caserta i 3 giovani, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La polizia stradale di Caserta sta indagando sulla esatta dinamica dell’incidente.