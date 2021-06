LE FOTO. Poltrona elettrica in fiamma: anziana salvata in extremis dalla figlia

CARINOLA – Un corto circuito ad una poltrona elettrica ha provocato l’incendio avvenuto questa mattina poco dopo le 12 in un appartamento al pian terreno sulla Strada Provinciale 4 a Casanova frazione di Carinola.

Un’anziana donna, di 80 anni non deambulante, è stata tratta in salvo dalla figlia e dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

A far scattare l’allarme il nipotino della donna che ha immediatamente allertato la mamma la quale tratto in salvo l’anziana madre ha anche provato a spegnere le fiamme ma c’ è stato comunque bisogno dell’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano che ha provveduto alle restanti operazioni di spegnimento e bonifica dei locali. Il 118 di Caianiello accorso ha visitato le due donne sul posto che fortunatamente non hanno riportato lesioni. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Carinola.