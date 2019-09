LE FOTO PORSCHE CARRERA CUP. Aldo Festante velocissimo in prova e poi gran rimonta dall’ultima posizione in gara

CAPUA (d.l.) – Si è concluso in modo soddisfacente per Aldo Festante, giovane pilota capuano, la prima gara in Porsche Carrera Cup all’autodromo di Vallelunga. L’esordio è stato caratterizzato da una quinta posizione in qualifica, ad appena un decimo dal primo, ma nella successiva gara 1 un problema tecnico alla vettura ha impedito a Festante di completare la gara obbligandolo ad un rientro ai box. In gara 2, dopo essere partito in ultima posizione,23′, Aldo è riuscito grazie alla sua bravura a guadagnare ben 15 posizioni , qualificandosi ottavo. Ottima affermazione considerando che si tratta della sua prima gara a ruote coperte. Grande soddisfazione nel team Ombra che con Festante mira a conquistare punti per un buon piazzamento da podio in campionato.