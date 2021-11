LE FOTO. Protesta dei lavoratori dell’azienda di raccolta rifiuti, presidio al Municipio

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Protesta dei lavoratori dell’azienda di raccolta rifiuti, presidio al Municipio. Stamani presso il Municipio cittadino c’è stata la protesta degli operatori ecologici dipendenti dell’azienda Gruppo Barbato Holding srl di Teverola, rappresentati dal sindacato della F.I.A.L. Domenico Merolla. I lavoratori lamentano i mancati stipendi di 2 mesi, la mancanza vestiario dpi, inoltre pare, che gli stessi non siano messi in condizione di lavorare anche a causa della mancanza di automezzi per poter lavorare quelli che c’erano fino a qualche settimana fa che però non sarebbero quelli da capitolato d’appalto. Ci segnalano inoltre che “L’azienda che fa? Ha mandato dipendenti non identificati nemmeno dalle forze dell’ordine come successo nel blitz di qualche giorno fa, a pulire il paese e avrebbe pagato altri dipendenti ma no quelli caratterizzati. Oggi vogliono risposte concrete dal sindaco in quanto sono esasperati senza stipendi. L’azienda Barbato non è presente al comune. Il comune e stato presidiato dalle forze dell’ordine. ” Vicenda di cui abbiamo scritto qualche giorno fa, si attendono risposte certe per i lavoratori onesti e regolari.