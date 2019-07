LE FOTO. Lasciata sotto al sole per 7 giorni senza acqua né cibo. Cagnolina salvata in extremis

CASERTA – Era rimasta reclusa da 7 giorni su un balcone di casa tra feci e urina, senza acqua né cibo e neppure un riparo per potersi rifugiare all’ombra in queste giornate di caldo estremo. E’ in queste condizioni che i vigili del fuoco, intervenuti, hanno trovato una cagnolina, di due anni, su un balcone di casa. I caschi rossi sono stati allertati dalle guardie zoofile dell’Oipa sezione di Caserta e da alcuni vicini, accortisi della mancanza prolungata dei proprietari, e che hanno, come potevano, tentato di salvarla da morte certa calando un secchio d’acqua da un balcone adiacente per abbeverarla.

Grazie all’autoscala con cestello, quindi, le guardie zoofile dell’OIPA sono riuscite a recuperare la cagnolina che, messa in sicurezza con una imbracatura, è stata subito abbeverata e bagnata con dell’acqua per abbassare la temperatura corporea, a rischio colpo di calore.



Condotta così in clinica veterinaria i sintomi, temperatura oltre i 40°, tachicardia e iperventilazione, erano compatibili con il colpo di calore, che sarebbe stato fatale per la cagnolina. Per questo le guardie zoofile dell’OIPA hanno sequestrato la cagnolina, mentre per i proprietari è scattata la denuncia per maltrattamento di animale e detenzione di animale in condizioni incompatibili con la loro natura.