LE FOTO. Ruba escavatore e scappa col camion: 40enne arrestato dai carabinieri

In fuga i due complici

CONCA DELLA CAMPANIA – Nel corso della mattinata odierna, in San Vittore del Lazio (FR), i carabinieri della Stazione di Rocca d’Evandro, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato lungo la SR 430, hanno intercettato un autocarro con a bordo tre persone che, nonostante l’invito a fermarsi ha accelerato pericolosamente la marcia. Dopo un inseguimento protrattosi per circa due chilometri i fuggitivi hanno fermato il mezzo sul quale viaggiavano ed hanno continuato la corsa a piedi tentando di far perdere le loro trace nelle campagne circostante.

I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare ed arrestare, dopo una breve colluttazione, il conducente e proprietario del mezzo, un quarantatreenne della provincia di Reggio Calabria.

A

seguito dell’immediata perquisizione è stato rinvenuto sull’autocarro un escavatore risultato rubato poco prima da un area di parcheggio situata sulla tratta autostradale A1 San Vittore – Caianello, comune di Conca della Campania .L’arrestatoè stato accompagnato presso la casa circondariale di Cassino (FR), a disposizione della competente autorità giudiziaria. Indagini in corso volte all’identificazione dei complici.