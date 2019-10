SANTA MARIA CAPUA VETERE – Mentre la Sovrintendenza continua a tradire la sua missione, mentre il Comune ad anni di distanza dalle contestazioni formali, poco o nulla ancora fa affinché i gazebo abusivi nella zona Anfiteatro, vengano rimossi, qualcuno ha pensato bene di sradicare con la forza di un “gladiatore” una pietra miliare dell’Appia e metterla come zavorra alla base di un tendone-gazebo che, per legge, non dovrebbe esserci.