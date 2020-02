LE FOTO S.MARIA C.V. Blitz al mercato, denunciato commerciante abusivo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Blitz al mercato dei vigili urbani. È stato fermato un commerciante abusivo di origine marocchina che ha opposto resistenza alla polizia municipale. Gli agenti, diretti dal comandante Alessandro Gianoglio, nonostante l’energumeno abbia inveito con spintoni e pugni, lo hanno bloccato e portato in caserma. È subito scattata la denuncia e il sequestrato del materiale illegale. Si tratta di scarpe e borse contraffatte. Sono state elevate diverse multe anche a mercatali non in regola, come nei controlli avvenuti giovedì scorso, ai danni di un napoletano G. C.